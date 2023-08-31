Стрілянина у Дніпрі: адвокат вказав на важливу деталь під час конфлікту 

Деталі під час конфлікту пасажира Jaguar і патрульних важливі для слідства.

Адвокат Олексій Носов вказав на важливий момент на відео стрілянини в Дніпрі, під час якої патрульний застрелив пасажира іномарки.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Носов наголошує на тому, що на відео видно дії водія, які спричинили реакцію поліцейських, зокрема й напад на працівника Патрульної поліції, який потім здійснив постріл.

"Під час цього нападу - спробу його позбавити руху, кинути на землю. Це важливо, в першу чергу, для слідчих ДБР, для адвокатів, які будуть захищати. Тому що цей чоловік так само хапав поліцейського, зокрема в тому місці, де розташований пістолет. Відповідно до закону, якщо порушник рухається до поліцейського і намагається заволодіти зброєю - це дає право без попередження застосовувати зброю", - наголосив Олексій Носов.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив пасажира Jaguar. Патрульного затримали. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень. Правоохоронцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина у Дніпрі: очевидець розповів, що не потрапило на відео!

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