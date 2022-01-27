Стрілянина у Дніпрі: нацгвардійці та поліцейські масово здають кров для поранених колег

Стрілянина у Дніпрі: нацгвардійці та поліцейські масово здають кров для поранених колег

Понад чотири десятки правоохоронців та нацгвардійців здали кров.

У Дніпрі військовослужбовці Нацгвардії України та правоохронці масово здають кров для поранених під час стрілянини на "Південмаші" колег.

Про це повідомляє МВС України.

Сьогодні гвардійці та поліцейські здали кров для побратимів і колег, які постраждали внаслідок стрілянини у Дніпрі.

"Ще до обіду на станцію переливання крові прибуло понад 40 гвардійців та співробітників поліції Дніпропетровщини. Дехто з волонтерів прийшов, навіть перебуваючи у відпустці. Планується, що завтра до станції переливання крові приїдуть ще 50 гвардійців. Таким чином військові та правоохоронці вирішили допомогти товаришам, які мали значні втрати крові від вогнепальних поранень на Південному машинобудівному заводі", - розповідають у відомстві.

Зазначається, що стан чотирьох поранених військовослужбовців задовільний. Стан ще однієї жінки, яка отримала поранення черевної порожнини, тяжкий.

Нагадаємо, що психологиня з Харкова Олена Калініченко прокоментувала поведінку Артемія Рябчука, коли він розповідав про те, як вбивав колег по службі.

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