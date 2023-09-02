Стрілянина у Дніпрі: патрульна Анастасія оголосила збір коштів на адвокатів та лікування

За лічені години їй вдалось отримати понад 850 тисяч гривень.

У Дніпрі патрульна поліцейська Анастасія, яка постраждала під час смертельного затримання на вулиці Мазепи, створила офіційну сторінку у соцмережі.

Після чого оголосила збір коштів на лікування та адвокатську допомогу, повідомляє Інформатор з посиланням на сторінку у соцмережі Анастасії.

За лічені години їй вдалось отримати понад 850 тисяч гривень.

“Прошу всіх небайдужих долучитись до збору, щоб ми змогли покрити всі витрати на лікування та адвокатські послуги. Ми маємо боротися за справедливість”, - написала патрульна.

Якщо ви хочете долучитись до збору коштів, переходьте за посиланням Монобанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокатка патрульного з Дніпра розповіла про травми підзахисного.

Крім того, ми раніше інформували, що патрульний вперше прокоментував обвинувачення у вбивстві під час затримання.

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