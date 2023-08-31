Стрілянина у Дніпрі: патрульний вперше прокоментував обвинувачення у вбивстві під час затримання

Патрульний поліцейський з Дніпра Євген З., якого підозрюють у вбивстві чоловіка вперше прокоментував інцидент. Він наголосив, що не вважає себе винним.

Про це повідомляють "Факти".

Патрульний у суді під час обрання запобіжного заходу наголосив, що не вважає себе винним. Він додав, що застосував зброю лише тоді, коли всі інші методи виявились неефективними у конфлікті з агресивними чоловіком та жінкою з автомобіля. Він також попросив суддю відпустити його під домашній арешт або особисте зобов’язання, оскільки перебуває на лікуванні

"З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги", - сказав він.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. Під час цього люди, які були в салоні - чоловік та жінка почали агресивно поводитись. Між копами та парою спалахнув конфлікт, під час якого поліцейський вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.

Після цього правоохоронця взяли під варту. 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних. Ймовірно це інкримінуватимуть супутниці загиблого чоловіка. Також журналісти показали відео, на якому жінка тримає патрульну, поки її супутник б'є правоохоронця.

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