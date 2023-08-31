Стрілянина у Дніпрі: перед трагедією жінка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського (відео)

У поліції відкрили провадження про напад на правоохоронців.

У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який під час затримання чинив опір та агресивно поводився. Українські ЗМІ опублікували відео, яке це підтверджує.

Про це пише "РБК-Україна".

На кадрах, які ймовірно зняті 29 серпня за кілька хвилин до трагедії, видно, як чоловік та жінка із автомобіля Jaguar дійсно напали на працівників правоохоронних органів.

Так, жінка тримала патрульну поліцейську, поки її супутник бив правоохоронця. На відео видно, як супутниця застреленого чоловіка не дає працівниці поліції допомогти своєму напарнику, на якого напав агресивний чоловік.

Кадри були зняті на місці смертельної стрілянини.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: показали відео нападу на поліцейських

Нагадаємо, 29 серпня працівники патрульної поліції у Дніпрі зупинили автомобіль Jaguar, в якому були чоловік, жінка та двоє дітей. Під час затримання пара чинила опір та влаштувала конфлікт з поліцією, який закінчився смертю чоловіка.

Одразу після інциденту патрульного затримали. 31 серпня суд обирає йому запобіжний захід.

Також 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних. Ймовірно це інкримінуватимуть супутниці загиблого чоловіка.

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