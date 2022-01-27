Стрілянина у Дніпрі: вбивця затриманий зі зброєю

Стрілянина у Дніпрі: вбивця затриманий зі зброєю

Зловмисника розшукали.

Сьогодні, 27 січня, у місті Підгороднє Дніпропетровської області затримали військовслужбовця, який вночі влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу. Військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро осіб загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

Як повідомив ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, 22-річний військовослужбовець Нацгвардії України Артемій Рябчук з міста Ізмаїл, Одеської області, під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю.

У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного були задіяні всі служби поліції.

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