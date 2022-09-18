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Стрілянина у Херсоні: в ОК "Південь" розповіли, що насправді відбувалося в місті

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Стрілянина у Херсоні: в ОК "Південь" розповіли, що насправді відбувалося в місті

Фото: Associated Press

Вчора у Херсоні відбулися "вуличні" бої.

Окупанти влаштували стрілянину з переслідуванням "диверсантів".

Про це РБК-Україна розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, раніше було попередження про те, що з 17 по 20 вересня в Херсонській області окупантами планується цілий ряд диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ВСУ.

"Російські військові намагаються донести інформацію, що їх не звільняють, а захоплюють. Саме тому провокації зі стрільбою посеред Херсона, провокації з вибухами тощо, що вони повідомляють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це потрібно звертати увагу", - сказала Гуменюк.

Наталія Гуменюк додала, все що відбулося в Херсоні, ні що інше, як провокація.

Нагадаємо, що ЗСУ на Херсонщині "забавовнили" баржу з окупантами та технікою.

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