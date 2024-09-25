Стрілянина у Кривому Розі: невідомі відкрили вогонь по цивільній автівці, двоє поранених 

Нападників поки що розшукують.
У Кривому Розі двоє невідомих у середу, 25 вересня, обстріляли автомобіль мсцевих мешканців, внаслідок чого чоловіки віком 29 та 31 рік отримали вогнепальні поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини та замаху на умисне вбивство.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.
"25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault та Volkswagen здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події. Для затримання стрільців в області введено спеціальну поліцейську спецоперацію. Авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали", – йдеться у повідомленні.
Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, а також проводить невідкладні заходи, щоб встановити місце перебування нападників та затримати їх.
Поранених чоловіків госпіталізовано. Наразі у поліції не повідомили, в якому стані вони перебувають.
Нагадаємо, у Києві жінка вдарила ножем нову співмешканку колишнього чоловіка. Напад стався в Оболонському районі столиці просто посеред вулиці.
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