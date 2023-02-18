Стрілянина у США, пожежа на російському хімзаводі та втрати "вагнерівців": головні новини ночі 18 лютого

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Головні новини ночі 18 лютого:
- У США сталася стрілянина на АЗС і в магазині: є загиблі Читати далі –>
- Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 43 тисяч людей Читати далі –>
- В Україні розпочалися найбільші 3D-сейсморозвідувальні дослідження Читати далі –>
- У російській Уфі сталася пожежа на хімічному заводі (відео) Читати далі –>
- Загальні втрати "вагнерівців" в Україні складають понад 30 тисяч осіб – Білий дім Читати далі –>
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