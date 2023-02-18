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Стрілянина у США, пожежа на російському хімзаводі та втрати "вагнерівців": головні новини ночі 18 лютого

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Стрілянина у США, пожежа на російському хімзаводі та втрати "вагнерівців": головні новини ночі 18 лютого

У США чоловік вбив свою колишню дружину та ще 5 людей / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 лютого:

  • У США сталася стрілянина на АЗС і в магазині: є загиблі Читати далі –>
  • Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 43 тисяч людей Читати далі –>
  • В Україні розпочалися найбільші 3D-сейсморозвідувальні дослідження Читати далі –>
  • У російській Уфі сталася пожежа на хімічному заводі (відео) Читати далі –> 
  • Загальні втрати "вагнерівців" в Україні складають понад 30 тисяч осіб – Білий дім  Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
212
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