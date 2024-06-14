Стрілянина у Вінниці: дівчина, яка отримала тяжке поранення, померла у лікарні

Внаслідок стрілянини 13 червня у Вінниці 19-річна дівчина отримала тяжке вогнепальне поранення. На жаль, вона померла у лікарні сьогодні вранці.

Про це пише "Суспільне Вінниця" з посиланням на речницю ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріну Маєвську.

Нагадаємо, у спальному районі міста Вінниці 23-річний чоловік під час сварки з 18-річною дружиною схопився за пістолет і почав стріляти у неї та її 19-річну подругу, яка також була у квартирі. Після цього він покинув місце злочину.

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