Стрілянина в Одеській області: озброєного гранатою і рушницею злочинця знешкодили (відео)

Стрілянина в Одеській області: озброєного гранатою і рушницею злочинця знешкодили (відео)

Чоловік попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

Чоловіка, який влаштував стрілянину в Подільському районі Одеської області, знешкодили правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі області.

“Зловмисника знешкоджено. На місці працюють поліцейські-вибухотехніки та керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області”, — розповіли в Нацполіції області.

Відмітимо, що інцидент стався в одному з населених пунктів Подільського району. Там місцевий мешканець серед білого дня відкрив на вулиці вогонь з мисливської рушниці, зокрема в бік правоохоронців.

“Озброєний обрізом і гранатою, чоловік попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми. Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника”, — додали в пресслужбі Нацполіції області.

Стрілянина в кав’ярні Черкас: смертельного поранення зазнав місцевий бізнесмен

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання