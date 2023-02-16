Масштабна атака РФ, протест у Белграді та інклюзивні автошколи: головні новини ночі 16 лютого

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Головні новини ночі 16 лютого:
- Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині Читати далі –>
- Повітряна тривога охопила всю територію України Читати далі –>
- Вигукували "Сербія - Росія": сербські націоналісти влаштували мітинг у Белграді Читати далі –>
- У Сенаті США закликали пришвидшити надання допомоги для України Читати далі –>
- МВС презентувало проєкт створення автошкіл для людей із інвалідністю Читати далі –>
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