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Масштабна атака РФ, протест у Белграді та інклюзивні автошколи: головні новини ночі 16 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
7523
Час на прочитання
1 хв
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Масштабна атака РФ, протест у Белграді та інклюзивні автошколи: головні новини ночі 16 лютого

Сербські націоналісти вийшли на протест

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 лютого:

  • Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині Читати далі –>
  • Повітряна тривога охопила всю територію України Читати далі –>
  • Вигукували "Сербія - Росія": сербські націоналісти влаштували мітинг у Белграді Читати далі –> 
  • У Сенаті США закликали пришвидшити надання допомоги для України Читати далі –>
  • МВС презентувало проєкт створення автошкіл для людей із інвалідністю Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7523
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