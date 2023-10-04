Стрілянина з поліцейськими у Дніпрі: з'явилися нові подробиці щодо водійки, яка була за кермом

Слідство показало, що у неї в крові було 0,33 проміле спиртного.

В Дніпрі з’явилися нові подробиці стрілянини, яка відбулася 29 серпня, коли поліцейський застрелив з пістолета чоловіка. Виявилося, що жінка, яка перебувала за кермом, мала в крові алкоголь.

Про це “Суспільному” повідомив речник територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександр Білка.

Так, під час експертизи стало відомо, що у крові жінки, яка перебувала за кермом автівки і яку згодом зупинили правоохоронці, був алкоголь. Слідство показало 0,33 проміле спиртного.

Нагадаємо, що інцидент стався 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Там правоохоронці зупинили автівку, в якій перебували жінка, діти та чоловік. Якоїсь миті між ними спалахнув конфлікт, чоловік почав агресивно поводитися та жорстоко побив патрульну. Після чого її напарник дістав зброю та декілька разів вистрілив в правопорушника.