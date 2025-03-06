Стрілянина за участю працівника ТЦК у Харкові: з’явилась реакція військкомату

У ТЦК підтвердили, що один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї.

У Харківському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент за участю військового-працівника центру комплектування та чоловіка, під час якого військовий застосував зброю.

Про це йдеться у заяві ТЦК у Мережі.

Там прокоментували відео з соцмереж, у якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у побитті чоловіка, використанні вогнепальної зброї та пошкодженні його авто.

За даними обласного ТЦК, інцидент стався під час оповіщення разом із поліцейськими. Патрульні зафіксували, що водій авто порушив правила дорожнього руху. Його зупинили його, щоби скласти адміністративні матеріали.

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"Чоловік не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення – не надав на перевірку військово-облікові документи та намагався здійснити втечу. Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї", – йдеться у повідомленні Харківського обласного ТЦК.

За фактом цього інциденту у центрі комплектування проводять службову перевірку.

Поліція розпочала досудове розслідування. Стверджується, що командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронців.

"Переконані, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями і компетентними органами, а всі винні притягнуті до відповідальності", – резюмувати у центрі комплектування.

Нагадаємо, 5 березня поліція повідомила, що у Харкові військовий ТЦК відкрив вогонь з травматичної зброї по цивільному водієві авто, який не дав перевірити його документи та намагався втекти.