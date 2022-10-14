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"Стріляє в привидів, х*ярить з автомата": окупант розповів, як у солдатів РФ здають нерви на фронті

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"Стріляє в привидів, х*ярить з автомата": окупант розповів, як у солдатів РФ здають нерви на фронті

Фото: Associated Press

У деяких російських солдатів вже здають нерви на фронті і вони відкривають вогонь по примарних цілях.

Російський військовий розповів, як працює російська артилерія і артилерія ЗСУ на фронті, а також поділився, як в його товаришів по зброї здають нерви.

Розмову загарбника перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони України.

"У нас просто артилерія ох*їтельна. Я от скільки їхав, всю дорогу про артилерію ох*їтельну розказували, тут таке не вийде, як у кіно "Викликаємо вогонь на себе". Вони один х*й промажуть. Наші дуже часто стріляють, просто дуже і дуже часто і багато. Тільки вони не знають, чи попадають. А укропи рідко стріляють, але якщо вони стріляють, то вони точно попадають. Їхня артилерія кладе чітко, вони просто так не стріляють . Вони під'їхали, в*бали, попали, з*бались", - розповідає росіянин.

За словами окупанта, у деяких російських солдатів вже здають нерви на фронті і вони відкривають вогонь по примарних цілях.

"Деяким нашим нерви здають. Починає з привидами стрілятися. Там нікого немає, а він ху*ярить з автомата туди. Потім всю роту через це піднімає. Усі пів ночі сидять в окопах потім, думають, що атака", - розповів російський військовий.

Окупанти у перехоплених розмовах часто нарікають на ситуацію на фронті 

Один із російських військових у розмові зі своєю дружиною розплакався, заявивши, що ЗСУ їх беруть в оточення, а ніхто їм не хоче допомогти.

Ще один окупант у перехопленій СБУ розмові з дружиною бідкався на брак боєприпасів, людей, недолуге керівництво та називав себе "м'ясом".  

Раніше Головне управління розвідки Міноборони публікувало розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом. Росіянин нарікає на велику кількість загиблих та радіє мобілізації в Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
3234
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