"Стримати емоції було важко": з Афганістану повернулися ще 30 українців з родинами

"Стримати емоції було важко": з Афганістану повернулися ще 30 українців з родинами

Україна і надалі продовжуватиме надавати допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн.

Напередодні завершилась успішно чергова операція з повернення громадян України. У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.

"Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не знаходились, — наголосила Маляр під час зустрічі літака в аеропорту.

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Маляр зазначила, що Україна і надалі продовжуватиме надавати допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн. Але політична ситуація в Афганістані непроста, тому це складна робота.

"Коли приземлився літак і з нього вийшли діти, доволі легко одягнені як для нашої осені, стримати емоції було важко. Так само не стримували емоції і їхні батьки — дякуючи Україні за повернення...Такі операції — це історія про сильну та відповідальну Україну, про фаховість відомств, які задіяні в операції, про те, що ми спроможні допомагати іншим країнам", — розповіла вона.

Нагадаємо:

У серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих. Також українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади. Дві попередні спроби, сплановані канадськими військовими до вильоту з аеропорту Кабула, не дали результати і не дозволили завезти групу до аеропорту, як і інша спроба, організована Державним департаментом США.

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