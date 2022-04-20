Стрімке кар'єрне зростання: у окупованому Бердянську заступником "мера" призначили двірника-колаборанта

В Бердянську Запорізької області окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків.

Значне кар'єрне зростання сталося у житті місцевого двірника-колаборанта. Його призначили на посаду заступника мера.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



"Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянську. До "призначення" працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що двірник-колаборант одразу після вторгнення окупантів у Бердянськ добровільно перейшов на сторону окупаційних військ та погодився з ними співпрацювати.

Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що новоспечений заступник міського голови займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та красить бордюри.

Нагадаємо, що російські окупанти почали рити окопи навколо курортної Кирилівки у Запорізькій області. Про дії загарбників, які увійшли до селища кілька тижнів тому, повідомляють місцеві мешканці. Крім того, люди кажуть, що на базах відпочинку армія країни-агресорки встановила “Гради”.