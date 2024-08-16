Стрімкий прорив та купа полонених росіян: з'явилося ще одне відео перших хвилин операції на Курщині

Так, у Мережі з'явилося ще одне відео, на якому зображені перші хвилини операції на Курщині. Понад 50 полонених росіян, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога.

Кадри показали бійці 80-ї ОДШБ.

Росіяни, які зустріли шквальний вогонь українських артилеристів та побачили наші танки на території прикордонного пункту, одразу здалися ЗСУ. Дійсно, єдине вірне рішення, щоб врятувати своє життя.

З'явилося ще одне відео перших годин початку операції на Курщині

Нагадаємо, перше відео початку операції в Курській області РФ оприлюднило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

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