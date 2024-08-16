Стрімкий прорив та купа полонених росіян: з'явилося ще одне відео перших хвилин операції на Курщині

Українські воїни продовжують вражати.
Так, у Мережі з'явилося ще одне відео, на якому зображені перші хвилини операції на Курщині. Понад 50 полонених росіян, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога.
Кадри показали бійці 80-ї ОДШБ.
Росіяни, які зустріли шквальний вогонь українських артилеристів та побачили наші танки на території прикордонного пункту, одразу здалися ЗСУ. Дійсно, єдине вірне рішення, щоб врятувати своє життя.
Нагадаємо, перше відео початку операції в Курській області РФ оприлюднило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.
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