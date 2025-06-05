Стрімкий наступ РФ: військовий пояснив, що не так з обороною на Сумщині

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Реклама

На Сумщині окупанти швидко просуваються, тому що серед підрозділів та структур України немає злагодженої дії.

Таку думку висловив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі

«Це може звучати смішно, але нас губить те, що далеко не всі командири бригад на напрямках щиро переймаються просуванням росіян на своїх ділянках і не „вилазять зі шкіри“, а просто виконують роботу за течією», — зазначив він.

Реклама

«На Сумщині кожен організм працює сам по собі: ДПСУ, НГУ, ЗСУ, ТрО — кожен у своїй пісочниці, і лопаткою один з одним ділитися не думає. Це один з багатьох недоліків зосередження в одній зоні відповідальності абсолютно різних структур та підрозділів, у яких немає центрального управління. ОТУ зі своїми задачами не справляється — потрібно заводити корпус із толковим куратором „Драпатим“, — додав військовий.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися в Сумській області і захопили село Водолаги.

З посиланням на українських військових в ISW кажуть, що росіяни змінили тактику та здійснюють піхотні атаки загонами чисельністю приблизно від восьми до десяти осіб, ві той час як раніше намагалися просуватися дрібнішими групами, по чотири бійця.

Російські війська використовують мотоцикли, квадроциули та цивільні транспортні засоби для швидкого просування, закріплення позицій та накопичення сил для подальших атак.

Реклама