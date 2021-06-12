"Стримували фашистів": у Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії

На банері біля дипломатичної установи нагадали про подвиг українських "кіборгів".

У Харкові біля консульства Росії СБУ розмістила банер, в якому нагадала про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими "кіборгами". Таким оригінальним способом вирішили "привітати" дипломатичне представництво країни-агресора з нагоди Дня Росії, який відзначають сьогодні, 12 червня.

Про це інформує Telegram-канал "Харьков 1654".

На банері написали: "Стримували фашистів":

Данія — 6 годин;

Нідерланди — 6 днів;

Бельгія — 8 днів;

Польща — 36 днів;

Франція — 43 дні;

Будинок Павлова (Сталінград) — 58 днів;

Донецький аеропорт — 242 дні.

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Бої за Донецький аеропорт тривали від вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Це один з найзапекліших епізодів війни з Росією на сході України. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько — "кіборги".

Нагадаємо, що Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення окружного адмінсуду про незаконне перейменування проспекту Жукова.

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