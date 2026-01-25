ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
6 хв

Стрітення 2026: значення свята і прикмети, які ще жодного разу не підвели

У 2026 році Стрітення обіцяє не лише духовне світло, а й підказки про те, коли нарешті прийде справжня весна.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Стрітення

Стрітення / © commons.wikimedia.org

Стрітення Господнє — одне з найважливіших свят церковного року, яке тісно переплелося з народними віруваннями українців. У 2026 році цей день набуває особливого символізму, адже несе з собою надію на швидке потепління та духовне просвітлення після затяжної зими. Що означає це свято з погляду Церкви, які традиції зберегли наші предки та на які народні прикмети варто звернути увагу цього року – читайте в матеріалі TSN.ua.

Коли святкуємо Стрітення Господнє 2026 року

Від 1 вересня 2023 року більшість українських церков перейшли на новий (новоюліанський) календар. Відтоді нерухомі церковні свята, зокрема і Стрітення Господнє, відзначаються на 13 днів раніше. Таким чином, у 2026 році Стрітення припадає на понеділок, 2 лютого (раніше за старим стилем святкували 15 лютого). Дата вибрана не випадково: це сороковий день після Різдва Христового, адже саме на сороковий день за релігійним звичаєм і відбулася подія, яку вшановує свято.

Релігійне значення свята Стрітення

Ікона «Стрітення Господнє» (XV століття) зображує біблійну подію, коли старець Симеон зустрічає немовля Ісуса у храмі. Стрітення Господнє в церковній традиції означає зустріч Ісуса Христа з народом: цього дня Діва Марія та Йосип принесли малого Ісуса до Єрусалимського храму, щоб присвятити його Богові та принести подячну жертву. У храмі на них чекав праведник Симеон, якому було напророчено Святим Духом, що він не помре, доки не побачить Месію. Взявши немовля Христа на руки, Симеон упізнав у ньому Спасителя світу і промовив пророчі слова, відомі нині як молитва «Нині відпускаєш…», де назвав Ісуса «світлом на просвіту поганам». Ця зустріч символізує здійснення Божої обітниці та єднання Старого і Нового Завітів.

У церковнослов’янській мові слово «стрітення» означає «зустріч» або «радість», адже йдеться про радісну зустріч людства зі Спасителем. Свято належить до дванадесятих (двохнадцяти найважливіших) в православному календарі і фактично завершує різдвяний цикл. У західній традиції цей день відомий як Candlemas (Стрітення Господнє), тобто Свято Свічок, під час якого Ісус постає як світло світу. Таким чином, релігійний сенс Стрітення багатогранний: це і шанування події Принесення Господа до храму, і нагадування про те, що світло Божої любові перемагає темряву.

Народні традиції та символіка Стрітення

В українській культурі церковні звичаї Стрітення тісно переплелися з прадавніми народними обрядами. Ще в дохристиянські часи наші предки вірили, що саме цього дня зима зустрічається з весною. Існували навіть інші назви свята – Громниці, Стріщення, Зимобор – пов’язані з уявленням про двобій між холодом і теплом. За легендою, цього дня стара Зима і молода Весна зійшлися, щоб визначити, кому царювати далі. Тому погода 15 лютого (а тепер 2 лютого) буває оманливо мінливою: то сонце визирне, то заметіль закрутить. Наші пращури казали: якщо до вечора потепліло – значить, Весна перемогла Зиму і тепло скоро закріпиться, а якщо надворі впертий мороз – Зима ще візьме своє.

Оскільки свято припадає на межу зими і весни, народ іздавна наділяв особливим змістом природні явища в цей період. Вода і вогонь стали головними символами Стрітення. У дохристиянській обрядовості цього дня обов’язково святили воду та вогонь, вірячи в їхню очисну й захисну силу. З приходом християнства цей звичай трансформувався на освячення води та свічок у церкві. 2 лютого віряни й сьогодні йдуть до храму, щоб отримати благословення і принести додому стрітенську свічку та святу воду. Освячені цього дня свічки в народі називають «громничними» (від слова «грім») – їх здавна запалюють перед образами під час грози, щоб уберегти дім від блискавки та пожежі. Таку свічку також запалювали при різних життєвих негараздах: під час сильних буревіїв, епідемій, а інколи – біля ліжка хворої людини чи породіллі, просячи в Бога захисту. Вважалося, що стрітенська свічка відганяє усе лихе від оселі.

Свячену стрітенську воду набирали в новий посуд і зберігали весь рік як великий скарб. Нею кропили хату, обійстя, худобу – щоби уберегти від хвороб та злих сил. Якщо хтось із родини занедужував, йому давали кілька ковтків цієї води, бо вірили в її цілющі властивості. Така вода, подібно до йорданської на Водохреща, символізувала духовне очищення і захист.

Народне святкування Стрітення супроводжувалося веселощами та обрядами на честь пробудження природи. Колись в цей день співали веснянки, закликаючи тепло і врожай. Щоб Весна швидше вступила в свої права, господині пекли особливі смаколики: жайворонків з тіста або круглі млинці, що символізували сонце. Рум’яні млинці, золотаві та гарячі, були своєрідним «сонечком» на столі – люди ділилися ними з родиною, вірячи, що таким чином наблизять теплі весняні дні. Церква поблажливо ставилася до таких звичаїв, адже вони відображали радість народу від очікуваної перемоги світла над пітьмою. Не дивно, що й досі для багатьох українців сутність Стрітення асоціюється з образом, як зима з весною зустрічаються і змагаються між собою.

Народні прикмети на Стрітення, що завжди збуваються

Наші предки уважно спостерігали за погодою на Стрітення, адже вірили: яким буде цей день, такою й прийде весна. За сотні років виник цілий набір народних прикмет, які, як кажуть у народі, ще жодного разу не підводили. Ось декілька найвідоміших стрітенських прикмет:

  • Яка погода на Стрітення – такою й весна буде. (Ця базова прикмета означає, що загальна картина погоди 2 лютого відображає характер майбутньої весни.)

  • Відлига на Стрітення – весна буде рання й тепла. Якщо в цей день надворі плюсова температура, сніг тане – значить, незабаром встановиться стале потепління і холодів більше не буде.

  • Мороз і холодний день – чекати пізньої, затяжної весни. Коли ж 2 лютого вдарять морози або заметіль, весна може забаритися: можливі затяжні холоди навіть у березні.

  • Сніжний день на Стрітення – весна буде затяжна і дощова. Якщо протягом дня сипле сніг, то весняні місяці, за повір’ям, будуть з частими дощами і прохолодою. (Такі погодні умови нерідко означають повільне танення снігів і запізніле пробудження природи.)

  • Дощ на Стрітення – влітку буде спека. Несподіваний дощ 2 лютого вважався доброю ознакою: він пророкує сухе та спекотне літо, отже, можна сподіватися на щедрий врожай зернових.

  • Як капає зі стріх, так капатиме й з вуликів. Ця поетична прикмета підказує: якщо в Стрітенський день сонце пригріло і бурульки тануть (краплі води падають з дахів), то бджолярі можуть радіти – буде багато меду. Тепла погода обіцяє гарний взяток і вдалий сезон для пасічників.

  • Ясна ніч на Стрітення (зоряне небо) – чекай пізньої весни. Якщо вночі перед Стрітенням або після нього небо всипане зорями й морозно, то тепло прийде нескоро. Навпаки, похмура відлига вночі віщує швидкий прихід весняного тепла.

Століттями ці прикмети допомагали селянам планувати польові роботи та підбадьорювали душі в холодні зимові дні. Звісно, сучасна наука ставиться до народних прогнозів скептично, але багато хто й нині помічає, що стрітенська погода дійсно дає натяк на майбутні зміни. Недарма кажуть, що в кожній приказці є частка правди.

Стрітення Господнє 2026 року – це не лише спомин давньої євангельської події, а й живий місточок між минулим і майбутнім, між небом і землею. У цей день віряни запалюють свічки, що символізують світло віри і надії, освячують воду для благословення своїх домівок, виглядають теплі сонячні промені та прислухаються до вікової мудрості прикмет. Свято нагадує: навіть у найхолоднішу зиму приходить час, коли весна постукає у двері, а темрява відступить перед світлом.

Початок лютого — традиційний час прогнозів погоди. Тому раніше ми писали про кельтський Імболк: як язичницьке свято стало християнським Стрітенням і до чого тут День бабака

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie