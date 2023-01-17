Стрітення Господнє 2023 року: що не можна робити, прикмети, традиції та обряди

Стрітення Господнє — одна з важливих дат у церковному календарі. В язичницькі часи воно знаменувало зустріч суворої зими з теплою весною. Однак пізніше набуло релігійного сенсу. Саме цього дня відбулася зустріч немовляти Христа зі старцем Симеоном, який явив Спасителя світові. Читайте, що це за свято — Стрітення Господнє — в матеріалі ТСН.ua.

Коли Стрітення Господнє 2023 року

Свято не є перехідним і завжди святкується на 40-й день після Різдва Христового. Тобто кожен може самостійно вирахувати цю дату. Виходить, що 2023 року віряни святкуватимуть Стрітення Господнє у вівторок, 15 лютого.

Що це за свято Стрітення Господнє: історія

З церковнослов'янської мови слово "стрітення" перекладається як "зустріч, яка описує значущу та важливу подію в житті Ісуса Христа". Описана вона в Євангелії від Луки.

Як написано в біблійних писаннях, на сороковий день після народження батьки принесли Ісуса Христа до храму для причастя. Коли вони несли немовля, їм зустрівся старець Симеон Богоприємець, який жив уже 3 століття, але Господь ніяк не хотів забирати його до себе. За цей час Симеон написав і переклав чимало релігійних праць. В одній із таких праць він прочитав пророцтво, що Діва Марія отримає непорочне зачаття і народить Спасителя. Того ж дня зійшов Ангел з небес і підтвердив, що ця інформація правдива. А ще сказав, що в день, коли старець побачить істинного Спасителя, його душа покине тіло і відправиться до раю.

Літописець, побачивши пару з немовлям, одразу взям малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду. Після цього помер. Бачила все на власні очі Анна-пророчиця. Вона підтвердила, що це і є Син Божий та майбутній Спаситель. Вклонилася старенька малюкові і пішла до Єрусалима, розповідаючи по дорозі про радість.

Що потрібно робити цього дня

Віряни цього дня обов'язково відвідують храм, де проводиться святкова літургія. Потім освячуються свічки, а з храму додому береться трішки свяченої води. Вважається, поки Стрітенська свічка горить, вона здатна захищати людину від хвороб, бід і всіляких негараздів. Коли вона догорить, її потрібно віднести назад до церкви. Також чудодійною вважається і вода. Тому нею обов'язково обприскували будинок та окропляли худобу.

Раніше віряни також проводили хресний хід з іконами Стрітення. А ще збиралися за святковим столом та запрошували до нього родичів, друзів, знайомих.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Народні прикмети на Стрітення Господнє / Фото: Pexels

Цей день особливо важливий для справжніх вірян. Тому вони завжди намагаються провести його з користю: розвиваються духовно, читають молитви. Існує і низка заборон:

не можна фізично працювати, а також прибирати в хаті, займатися рукоділлям;

від походу на церковну службу краще не відмовлятися, а також не можна приходити на неї із запізненням;

не варто злословити, ображатися, сваритися;

треба утриматися від далеких поїздок, тому що цей день краще провести з близькими;

забороняється вдаватися до різного роду магічних обрядів, ворожити;

не можна пити алкогольні напої.

Взагалі свято Стрітення Господнього потрібно святкувати в гарному настрої та гармонії з собою.

Народні прикмети на Стрітення

За погодою 15 лютого наші предки пророкували, якими будуть весна й літо, а також розповідали про майбутній урожай:

на Стрітення з'явилися великі бурульки, що звисають з дахів — буде багатий врожай кукурудзи;

напередодні свята ясне небо — гарно вродять фрукти та ягоди;

сонячна і безвітряна погода — обіцяє хороший сезон для пасічників;

дощовий день — до спекотного літа, а якщо йде сніг — чекайте на пізні заморозки навесні;

вночі багато зірок — весна прийде пізно.

Молитва на Стрітення Господнє

Господи Ісусе Христе, Єдинородний Сину і Слово Боже, ще в давнину пророками бачений, ніби дзеркальцем у ворожінні, в останній час плоттю від Пресвятої Діви Марії нетлінно народжений і в сороковий день в Святилище, назустріч всьому світу від Тієї, яка Немовля на руках носила, явлений і в обіймах праведного Симеона на спасіння всім сущим від Адама! Преславно і пресвітло Тебе на руках Богоматері у храм Господній принесено і від святого старця Божественне стрітення Твоє! Сьогодні веселяться небеса і радіє земля, яка бачила шлях Твій, Боже, шлях Бога нашого Царя. Древній Мойсей сходить бачити славу Твою, але не побачить Обличчя Твого, зате Ти дав йому копію Свою.

У пресвітлий день цього Стрітення Твого Ти явив єси Себе людиною у святі, сяючи невимовним Світлом Божества, так разом із Симеоном, який бачить Тебе лицем до лиця і руками прийнявши Тебе, і прийме в обійми свої, так пізнають Тебе Бога у плоті, який прийшов. Цього заради прославляємо невимовне полегшення і велике чоловіколюбство Твоє, бо Твоїм пришестям дав єси нині небесну радість занепалого з давен роду людського: Ти бо праведним судом Своїм вигнав єси прабатьків наших з раю насолоди в світі цьому, нині ж помилував єси і нас і бо відкрив нам райські обителі і звернув єси плач наш на радість, та занепалий Адам, який до того вже так не соромиться Тебе за непослух і більше так не буде ховатися Обличчя Твого, Тобою бо хто покликаний, бо Ти прийшов нині та візьмеш на Собі гріх його, так омивши його Своєю Кров’ю та одягнувши його наге єство в ризу спасіння і одяг веселощів і прикрасивши його наречену красою.

Нам же всім Божественне Твоє Стрітення згадуючим, уподоб з мудрими дівами піднесеними на Стрітення Твоє, Небесному Нареченому нашому, з запаленими світильниками віри, любові і чистоти, так побачимо очима віри Божественне Лице Твоє та приймем Тебе в душевні обійми свої, і так понесемо Тебе в серці в усі дні життя свого, так будучи нам у Бозі і ми в люді Твої. В останній і страшний день Пришестя Твого, коли всі святі повиходять на останнє велике Стрітення Твоє на повітрі, сподоб і нас побачити Тебе та так завжди з Господом перебувати. Слава Милосердю Твоєму, Слава Царству Твоєму, Слава розсуду Твоєму, Единий Человіколюбче, бо Твоє є Царство, і Сила, і Слава з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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