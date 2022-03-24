Структури РФ "з’ясовують стосунки" через провал в Україні: Данілов прокоментував зникнення Шойгу

За словами Данілова, різні структурах РФ наразі "з’ясовують стосунки" та звинувачують один одного у провалі наступу на Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував зникнення з публічного простору головних силовиків Росії, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це Данілов сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, різні структурах РФ наразі "з’ясовують стосунки" та звинувачують один одного у провалі наступу на Україну.

"ФСБ тицяє пальцем, що військові недопрацювали, військові — що недопрацювали інші структури", — заявив Данілов.

Секретар РНБО звернув увагу, що з публічного простору зник не лише міністр оборони РФ Шойгу, а й низка генералів.

"Там не тільки Шойгу, там багато генералів вже не виходять на зв’язок. У них уже багато генералів, яких поміняли. Вони думають, що з новими силами зможуть зробити наступ, але я можу сказати — їм це не допоможе", — зазначив він.

Крім того, Данілов вважає, що Путін за 22 роки свого правління знищив Росію.

"Те, що сьогодні відбувається – це знищення РФ, яке зробив їх президент. Їх (росіян — Ред.) ніхто не чіпав, вони самі себе знищили за ці 22 роки", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів. Також ТСН.ua розповідає про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

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