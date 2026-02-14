Струмочки стануть ковзанкою: якою буде погода 15 лютого

Погода на 15 лютого / © ТСН

Реклама

У неділю, 15 лютого, погодні умови в Україні суттєво погіршаться. На зміну відлизі прийдуть снігопади та різке зниження температури, що спричинить небезпечну ожеледицю.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Захід та Північ

За її словами, завтра, 15 лютого, в Україні на заході та півночі — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер із штормовими поривами, небезпечна ожеледиця. Очікується зниження температури повітря до 2-5 градусів морозу.

Реклама

Центральні області

У центральних областях — дощ та мокрий сніг, сильні опади, сильний вітер. Вдень в неділю температура повітря коливатиметься від 1 морозу на Вінниччині до +6 градусів на Дніпропетровщині.

Південь та Схід

На півдні та сході — вогко, тумани, можливий дощ, вдень +3+9, в Криму +10+15 градусів.

Погода у Києві

За її словами, у Києві завтра, 15 лютого, вдень очікується значне ускладнення погодних умов — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний північно-східний вітер. Крім того, температура повітря опуститься нижче нуля.

«Уявіть, як оці струмочки і річечки завтра позамерзають», — зазначила Діденко.

Реклама

Коли негода покине Україну

Синоптикиня розповіла, що 16 лютого циклон, який приніс негоду, поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, але посиляться морози.

Раніше повідомлялося, що до України повертаються морози до -18.