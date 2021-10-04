Струс мозку, забійні рани: лікарі розповіли про стан поліцейського, якого побили у Чернігові

Струс мозку, забійні рани: лікарі розповіли про стан поліцейського, якого побили у Чернігові

Постраждалий наразі перебуває у лікарні.

30-річний Володимир Савон, якого побили молодики на Масанах у Чернігові, наразі перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У поліцейського забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку.

Про це повідомив Суспільному медичний директор з лікувально-діагностичної роботи Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько.

Також читайте Вбивство поліцейського у Чернігові: батько підозрюваного молодика розповів про приїзд патрульних

За його словами, стан чоловіка задовільний.

За даними правоохоронців, одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Наразі в Деснянському районному суді Чернігова відбувається засідання щодо обрання запобіжних заходів усім підозрюваним.

Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці. Наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

17-річному Дмитру Туніку - підозрюваному у вбивстві поліцейського - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Новини України: підозрюваному в умисному вбивстві копа в Чернігові обирають запобіжний захід

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання