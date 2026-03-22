Стрибок до +16°C після заморозків: де у понеділок буде найтепліше

До України йде тепло

У понеділок, 23 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Найнижча нічна температура -1 градус очікується в частині західного, північного та східного регіонів.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Прогноз погоди на 23 березня

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +11 +13 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -1 +2 градуси, денна +11 +14 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +11 +13 градусів.

У південних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +6 +4 градуси, денна +14 +16 градусів.

У східних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +3 -1 градус, денна +12 +14 градусів.

Раніше повідомлялося, що після тривалого періоду посухи та нічних холодів синоптики прогнозують довгоочікуваний прорив тепла. Проте шлях до справжньої весни буде супроводжуватися штормовими поривами вітру, туманами та навіть мокрим снігом у горах.