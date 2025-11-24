ТСН у соціальних мережах

Сценарій атак і відключень світла взимку: експерт описав, що чекає на Україну

Аварійні відключення світла взимку можуть бути дуже довгими. Водночас, енергосистема України не втратила керованості, попри три великі хвилі ударів.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Відключення світла взимку

Відключення світла взимку / © ТСН.ua

Прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяці. Так, можливий повторюваний цикл: масована атака, після якої буде кілька днів складних відключень світла, а потім поступове відновлення.

Таку думку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив на брифінгу в «Медіа Центр Україна».

«Думаю, що зима пройде в тому ж режимі, що ми прожили останні півтора місяці приблизно. Буде масована атака на велику кількість енергетичних об’єктів. Будуть викликані цим проблеми протягом 3-4 днів найскладнішого розгрібання критичних ситуацій. Потім — часткове покращення ситуації. А далі — просто планомірне відновлення і крок за кроком відновлення нормального життя. В аварійній ситуації ці перші 4-5 днів буде дуже складно, це об’єктивно», — розповів експерт.

Він зазначив, що аварійні відключення електроенергії можуть бути «дуже довгими і складними».

Водночас, Харченко повідомив, що попри три поспіль великі хвилі російських ударів по енергосистемі України, вона не втратила керованості. Не було каскадних аварій і фахівці чітко розуміють алгоритм відновлення.

«Ми не втратимо керовані системи. Зрозуміло, що робити, зрозуміло, як відновлювати. Я, чесно кажучи, не бачу потуги з того боку зробити зараз ще якісь кардинальні кроки, щоб погіршити нам ситуацію. Це для них (росіян — ред.) зараз, схоже, вже задача, яка не вирішується. Вони зробили 3 хвилі поспіль дуже великих атак. Так, в нас ускладнилась ситуація, але жодних каскадних аварій, жодних втрат керованості системи, жодної істерики в енергетичному комплексі вони не дочекалися. Всі працюють, все відновлюють. Всім зрозуміло, що робити», — розповів експерт.

Він додав, що Україна «проповзає» цей період на якихось наявних у неї резервах обладнання.

«Я думаю, що в принципі в такому режимі, на жаль, буде проходити вся зима. Велика атака, 4-5 дуже складних днів, потім покращення, покращення, покращення. Знову велика атака», — прогнозує Харченко.

За його словами, в Україні вдалося б відновити нормальне електроживлення або хоча б зменшити обмеження, якби було шість-вісім спокійних тижнів.

Нагадаємо, напередодні директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація в енергосистемі України поступово покращується: вже зменшуються графіки погодинних відключень світла, оскільки всі дев’ять атомних блоків вийшли на свою номінальну потужність. Крім того, покращенню сприяло збільшення імпорту електроенергії.

