Сценарій атак і відключень світла взимку: експерт описав, що чекає на Україну

Відключення світла взимку / © ТСН.ua

Реклама

Прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяці. Так, можливий повторюваний цикл: масована атака, після якої буде кілька днів складних відключень світла, а потім поступове відновлення.

Таку думку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив на брифінгу в «Медіа Центр Україна».

«Думаю, що зима пройде в тому ж режимі, що ми прожили останні півтора місяці приблизно. Буде масована атака на велику кількість енергетичних об’єктів. Будуть викликані цим проблеми протягом 3-4 днів найскладнішого розгрібання критичних ситуацій. Потім — часткове покращення ситуації. А далі — просто планомірне відновлення і крок за кроком відновлення нормального життя. В аварійній ситуації ці перші 4-5 днів буде дуже складно, це об’єктивно», — розповів експерт.

Реклама

Він зазначив, що аварійні відключення електроенергії можуть бути «дуже довгими і складними».

Водночас, Харченко повідомив, що попри три поспіль великі хвилі російських ударів по енергосистемі України, вона не втратила керованості. Не було каскадних аварій і фахівці чітко розуміють алгоритм відновлення.

«Ми не втратимо керовані системи. Зрозуміло, що робити, зрозуміло, як відновлювати. Я, чесно кажучи, не бачу потуги з того боку зробити зараз ще якісь кардинальні кроки, щоб погіршити нам ситуацію. Це для них (росіян — ред.) зараз, схоже, вже задача, яка не вирішується. Вони зробили 3 хвилі поспіль дуже великих атак. Так, в нас ускладнилась ситуація, але жодних каскадних аварій, жодних втрат керованості системи, жодної істерики в енергетичному комплексі вони не дочекалися. Всі працюють, все відновлюють. Всім зрозуміло, що робити», — розповів експерт.

Він додав, що Україна «проповзає» цей період на якихось наявних у неї резервах обладнання.

Реклама

«Я думаю, що в принципі в такому режимі, на жаль, буде проходити вся зима. Велика атака, 4-5 дуже складних днів, потім покращення, покращення, покращення. Знову велика атака», — прогнозує Харченко.

За його словами, в Україні вдалося б відновити нормальне електроживлення або хоча б зменшити обмеження, якби було шість-вісім спокійних тижнів.

Нагадаємо, напередодні директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація в енергосистемі України поступово покращується: вже зменшуються графіки погодинних відключень світла, оскільки всі дев’ять атомних блоків вийшли на свою номінальну потужність. Крім того, покращенню сприяло збільшення імпорту електроенергії.