Студент Ужгородського університету захистив диплом з фронту (фото)

Український військовий Ігор Рижак, перебуваючи на передовій, захистив свою дипломну роботу "Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен. Специфіка вияву".

Ігор Рижак - студент спеціальності "Реклама та зв'язки з громадськістю" кафедри журналістики Ужгородського національного університету. Наразі хлопець в армії захищає країну від російських окупантів. З фронту він складав і державний іспит, літню сесію.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника кафедри журналістики Євгена Соломіна.

"Він вчився до якогось періоду, потім перевівся на заочне відділення, а потім була академвідпустка. Над темою він працював самостійно. Ми з ним обговорювали, були на зв'язку, навіть продовжували її обговорювати після того, як він пішов на фронт", - розповів він.

Студент-військовий Ігор Рижак каже, що вчитися на фронті важко. Втім, за йго словами, товариші допомагали, а викладачі ставилися з розумінням. За роботу та захист він отримав оцінку "відмінно".

"Постійно потрібно вчитися, тому що зараз триває війна за незалежність в окопах, а далі війна за незалежність буде тривати також і в інформаційному просторі. Та і загалом освічена людина - це фундамент великої і міцної держави в майбутньому", - каже хлопець.

На захист дипломної роботи викладачі запросили маму та брата Ігоря Рижака. Мама Катерина Рижак каже, що у жовтні 2020-го Ігор пішов на військові навчання, а у квітні 2021-го поїхав у зону ООС.

Фото: Суспільне

Завідувач кафедри журналістики Євген Соломін був керівником дипломної роботи Ігоря Рижака. Євген каже: хлопець завершив роботу ще у грудні 2021 року. "

Як повідомлялося, професор Ужгородського національного університету Федір Шандор викладає на факультетах туризму і суспільних наук. 24 лютого, одразу після пар, він записався до лав оборонців. Втім, навіть там читав лекції студентам.

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