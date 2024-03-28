Студент виготовляв та продавав вогнепальну зброю: поліція викрила "інтернет-магазин" на Житомирщині

18-річному хлопцю, який влаштував вдома "крафтове виробництво" пістолетів та автоматів, повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю.

Житель Харківщини, який нещодавно досяг повноліття, за даними слідства виявився причетним до міжрегіонального трафіку зброї. 18-річний студент власноруч переробляв стартову зброю на бойову та продавав її в мережі Інтернет жителям України.

Про це повідомила поліція Житомирщини

Під час операції із затримання правопорушника слідчі вилучили:

понад 250 000 гривень;

частини та комплектуючі для виготовлення зброї;

предмет, схожий на автомат;

частини зброї (затвори, стволи);

приладдя та інструменти для виготовлення зброї (лещата та свердла).

У 18-річного зброяра вилучили саморобний автомат

Усі речові докази скерували на експертизу.

Поліцейським вдалося задокументувати кілька фактів продажу юнаком зброї "власного виробництва" жителям Житомирщини.

"На початку лютого він реалізував пістолет за 9 тисяч гривень, відправивши його транспортною службою. Пізніше хлопець збув ще німецький самозарядний пістолет калібру 9 мм за 25 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні поліції.

Після затримання фігуранту повідомили про підозру у вчиненні низки правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Нині суд має обрати йому запобіжний захід. Остаточну правову оцінку діям "зброяра" слідчі дадуть після отримання висновків експертів.

Нагадаємо, поліцейські викрили злочинну групу торговців зброєю. Зловмисники продавали трофеї, які вивезли із зони бойових дій.

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