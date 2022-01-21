Студент з Кривого Рогу замовив "мінування" навчального закладу за кураторства ФСБ Росії

Хлопець хотів, щоб коледж перейшов на дистанційну форму навчання.

У Кривому Розі СБУ затримала хлопця, який "замінував" навчальний заклад за допомогою спецслужб РФ. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Студент одного з коледжів Кривого Рогу за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету. Хлопець замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, який керується спецслужбами РФ.

"Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося", - розповідаютьв СБУ.

"Заміновані" заклади перевірили, але вибухівки там не знайшли.

Особу псевдомінера оперативно встановили і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з листуванням з адміністратором телеграм-чату.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що невідома особа повідомила про замінування усіх шкіл Львова. Відповідні служби обстежать приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

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