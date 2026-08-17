Студента мобілізували, бо він не ходив на пари: чим закінчилась суперечка із ТЦК

Мобілізація студента / © ТСН.ua

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Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав чинну відстрочку від призову. ТЦК поставив її під сумнів через те, що чоловік у день затримання не перебував на навчанні, однак суд дійшов висновку, що це не позбавляло його права на відстрочку.

Деталі повідомляє “Судово-юридична газета”.

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Чоловік навчається за денною формою у Виноградівському фаховому коледжі Мукачівського державного університету та здобуває освіту послідовно, як того вимагає закон.

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Він мав оформлену відстрочку від мобілізації як здобувач освіти, а відповідна інформація містилася у його військово-обліковому документі в «Резерв+».

6 червня 2026 року чоловіка затримала поліція на Закарпатті та доставила до ТЦК. Там пояснили, що в реєстрі він мав статус «порушника військового обліку».

Водночас під час уточнення даних у реєстрі було зазначено, що чоловік має право на відстрочку.

Попри це, ТЦК вирішив, що студент не повинен надалі користуватися відстрочкою, оскільки в момент затримання за індивідуальним навчальним планом мав перебувати на заняттях.

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На думку представників ТЦК, його відсутність у навчальному закладі могла свідчити про навмисне ухилення від мобілізації. Після цього чоловіка призвали на військову службу та направили до військової частини.

Сам позивач наполягав, що на момент мобілізації мав чинну відстрочку, а тому не підлягав призову.

Що вирішив суд

Суд встановив, що ТЦК мав достовірну інформацію про чинну відстрочку чоловіка і був зобов’язаний врахувати її до оформлення призову.

У рішенні зазначено, що законно оформлена відстрочка унеможливлює мобілізацію особи протягом строку її дії. Водночас вона не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

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Тобто можливе порушення правил обліку або відсутність студента на заняттях саме по собі не давало ТЦК права ігнорувати чинну відстрочку та мобілізувати його.

У підсумку суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував наказ від 7 червня 2026 року в частині призову чоловіка і його направлення до військової частини.

Також було скасовано наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу та призначення на посаду.

Окремо суд зобов’язав військову частину вирішити питання щодо його звільнення зі служби та виключення зі списків особового складу.

Раніше ми писали, що через постійні зміни у мобілізаційному законодавстві в Україні утворилася юридична «сіра зона» для молоді. Чоловіки віком 23 та 24 років стали однією з найбільш обмежених у правах категорій громадян: вони вже втратили право на «молодіжний» виїзд за кордон, але через свій статус досі не мають доступу до бронювання від мобілізації.

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