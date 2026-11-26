Відстрочка для студентів / © ТСН.ua

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В українських університетах тривають перевірки щодо дотримання правил зарахування та реального навчального процесу — під пильною увагою опинилися студенти віком понад 25 років, однак сам по собі вік не є підставою для відрахування або втрати відстрочки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко. пояснюючи ситуацію з відстрочками в закладах вищої освіти.

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Що саме перевіряють у вишах

За словами спікера, посилена увага до вступу в аспірантуру не скасовує перевірок на інших рівнях освіти. Під час ревізій з’ясовують:

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чи дотримався університет правил зарахування вступників;

чи відбувається навчання насправді;

чи виконує студент навчальний план і як оцінюють його знання.

Усі рішення щодо кожного студента мають бути законними та індивідуальними. Якщо в даних про освіту виявлено помилки, їх необхідно виправляти через заклад освіти, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку.

Вік 25+ — не проблема, але є умови закону

Наявність віку понад 25 років не вважається порушенням. Дорослі українці можуть свідомо змінювати професію у 30 чи 40 років — наприклад, здобувати інженерну освіту для роботи в енергетичній сфері, і держава зацікавлена в такому навчанні.

Водночас право на відстрочку від мобілізації визначає закон. Для здобувачів освіти воно залежить, зокрема, від:

денної або дуальної форми навчання;

послідовності освіти — здобуття вищого рівня порівняно з уже наявним.

Здобувати освіту вдруге на тому самому рівні закон не забороняє, проте така форма навчання не дає права на студентську відстрочку.

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Нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

Раніше ми писали про те, що уряд переглянув правила бронювання від мобілізації та готує нову систему для критичних підприємств.

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