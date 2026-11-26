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Студентам 25+ приготуватися: в університетах стартували перевірки — хто ризикує втратити відстрочку
Перевірки в університетах стосуються дотримання правил зарахування та реального навчання, тому вік понад 25 років сам по собі не загрожує відстрочкою, на відміну від порушень у послідовності здобуття освіти чи невиконання навчального плану.
В українських університетах тривають перевірки щодо дотримання правил зарахування та реального навчального процесу — під пильною увагою опинилися студенти віком понад 25 років, однак сам по собі вік не є підставою для відрахування або втрати відстрочки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко. пояснюючи ситуацію з відстрочками в закладах вищої освіти.
Що саме перевіряють у вишах
За словами спікера, посилена увага до вступу в аспірантуру не скасовує перевірок на інших рівнях освіти. Під час ревізій з’ясовують:
чи дотримався університет правил зарахування вступників;
чи відбувається навчання насправді;
чи виконує студент навчальний план і як оцінюють його знання.
Усі рішення щодо кожного студента мають бути законними та індивідуальними. Якщо в даних про освіту виявлено помилки, їх необхідно виправляти через заклад освіти, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку.
Вік 25+ — не проблема, але є умови закону
Наявність віку понад 25 років не вважається порушенням. Дорослі українці можуть свідомо змінювати професію у 30 чи 40 років — наприклад, здобувати інженерну освіту для роботи в енергетичній сфері, і держава зацікавлена в такому навчанні.
Водночас право на відстрочку від мобілізації визначає закон. Для здобувачів освіти воно залежить, зокрема, від:
денної або дуальної форми навчання;
послідовності освіти — здобуття вищого рівня порівняно з уже наявним.
Здобувати освіту вдруге на тому самому рівні закон не забороняє, проте така форма навчання не дає права на студентську відстрочку.
Нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.
Раніше ми писали про те, що уряд переглянув правила бронювання від мобілізації та готує нову систему для критичних підприємств.