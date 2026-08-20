Студентам скоротять відстрочку від мобілізації: що потрібно знати

Студентам скоротять відстрочку від мобілізації

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Українським студентам-військовозобов’язаним відтепер видаватимуть відстрочку від мобілізації лише на один семестр. Проте саму перевірку даних робитимуть автоматично через електронні бази.

Про це для «Київ24» розповів адвокат Сергій Старенький.

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В Україні скоротять термін дії відстрочки для студентів

Ключова зміна відстрочок для студентів полягає саме в обмеженні строків. Після завершення кожного навчального семестру заклад вищої освіти має надати підтвердження, що студент дійсно продовжує навчання і не був відрахований.

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Водночас студентам не доведеться особисто приходити до ТЦК для підтвердження своєї відстрочки. Дані підтягуватимуться з реєстрів.

Сама відстрочка зберігатиме чинність до завершення встановленого законом періоду або до офіційного закінчення мобілізації.

«Основною відмінністю цього навчального року є те, що відстрочка буде надаватися на менший період часу. Тобто раніше вона могла надаватися до кінця навчального року. А зараз вона надається на один семестр», — пояснює адвокат.

Під час канікул університети будуть зобов’язані оновлювати дані про те, що студент продовжує навчатися.

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Хто зі студентів втрачає право на відстрочку в серпні

Нагадаємо, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають студенти денної або дуальної форми, які вперше здобувають вищий рівень освіти, ніж вже наявний, а також докторанти, інтерни та педагогічні працівники.

Не мають права на відстрочку особи, які навчаються на заочній чи вечірній формі або здобувають другу чи ще одну освіту того ж чи нижчого рівня.

Втратити відстрочку та підлягати призову студент може у разі відрахування, закінчення навчання без вступу на наступний рівень, здобуття послідовно не вищої освіти чи оформлення академічної відпустки, якщо вона не передбачає збереження цього права.

Для оформлення відстрочки необхідно подати заяву та підтвердні документи через застосунок «Резерв+» для формування електронної довідки з QR-кодом або звернутися до ЦНАП із пакетом документів. У разі оформлення відстрочки за станом здоров’я юридичною основою є обов’язкове проходження ВЛК або висновок МСЕК.

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