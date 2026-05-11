Студентам в Україні повернули важливі права, обмежені через мобілізацію

Міністерство освіти і науки скасувало наказ №910, який обмежував поновлення на навчанні та переведення студентів на денну та дуальну форми через мобілізаційні процеси. Суд визнав документ протиправним.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив омбудсман, до нього неодноразово надходили звернення від громадян, які через дію цього документа були позбавлені можливості реалізувати своє право на освіту. У МОН пояснювали запроваджені обмеження мобілізаційними процесами.

Водночас дія наказу стосувалася не лише військовозобов’язаних чоловіків, а й інших здобувачів освіти, зокрема жінок. У деяких ситуаціях це фактично позбавляло людей можливості навчатися за спеціальностями, де не передбачена заочна форма.

Лубінець повідомив, що раніше звертався до Міносвіти з пропозицією переглянути положення наказу, а також подав офіційне подання та включив це питання до Щорічної доповіді за 2025 рік.

«Суд визнав наказ № 910 протиправним — МОН його скасувало. Важливо, що у новому проєкті наказу вже враховано мої пропозиції, щоб не допустити подібних порушень надалі», — зазначив омбудсман.

Очікується, що після змін вдасться усунути дискримінаційні обмеження та забезпечити рівний доступ до освіти для всіх категорій студентів.

До слова, в Україні можуть змінити правила надання відстрочок для студентів, щоб вивільнити мобілізаційний ресурс. За словами нардепа Олександра Федієнка, Міністерство оборони, ймовірно, перегляне критерії навчання, зокрема щодо здобуття першої чи другої освіти.

Федієнко також закликав до санкцій проти закладів освіти та студентів, які мають відстрочку, але ігнорують навчання. За його словами, близько 20% студентів жодного разу не з’являлися за місцем навчання, хоча відстрочка зобов’язує їх відвідувати денну форму.

