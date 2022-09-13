Студенти-медики та представники молодіжного виконкому: стало відомо, хто трощив українську символіку в окупованому Куп'янську

У Мережі з'явилося відео, як молодь в окупованому Куп'янську трощила українську символіку на будівлях міста.

Виявилося, що колаборанти - студенти-медики місцевого медколеджу. Скоріш за все, вже колишні.

Про посібників окупантів розповідає ГлавКом.

Після звільнення Куп'янська в Мережі з'явилося відео, як молодь міста на камеру пропагандистів трощить герб і зриває Державний прапор. Жителі звільненого Куп'янська нагадали всім обличчя колаборантів.

"Молодежь Харьковской области беспощадно крушит символ нацистской Украины, потому что больше не желает видеть его в своем городе", — заявила в своєму відео пропагандистка.

На кадрах видно, як двоє хлопців на крані трощать молотками ліпнину з тризубом на стіні будівлі, а двоє дівчат зривають український прапор з даху і жбурляють його на землю.

То хто "герої?

Один із них - 18-річний Ілля Г*, колишній студент 3-го курсу медичного коледжу та син працівника військової частини Сергія Г*.

"Був у Молодіжній раді Куп'янської міської ради. Характеризується колегами як людина потайлива та лицемірна. Любив у школі хвалитися вживанням спиртного та наркотиків. Часто приносив до школи газовий балончик, кийки та ніж. Тато регулярно купував у школу що-небудь, і на це закривали очі", — розповів депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль.

Ілля Г* почав став допомагати окупантам, як тільки ті зайшли у Куп'янськ. Він натягнув на себе футболку з ZV символікою і гордо розповідав пропагандистам, як "знищив символ фашистської влади".

Одна з дівчат — його подруга. Це студентка 1 курсу Куп'янського медколеджу, Дар'я А*.

Інформації про двох інших учасників "процесу" поки немає.

Нагадаємо, що на Харківщині Сили оборони звільнили ще один населений пункт. Додому повернувся Вовчанськ.

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