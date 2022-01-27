Студенти не могли вибратися з вогню: у Луцьку горів гуртожиток університету (фото)

Студенти не могли вибратися з вогню: у Луцьку горів гуртожиток університету (фото)

Причина пожежі встановлюється.

У Луцьку в ніч проти 27 січня горів гуртожиток, під час якого надзвичайники врятували трьох студентів, ще 76 людей евакуювали.

Про це повідомляють у ДСНС.

Відомо, що горів гуртожиток Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності. Повідомлення про займання надійшло рятувальникам 27 січня о 01:36.

Пожежа виникла у приміщенні сміттєзбірника, яке наразі не працює. Утім, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах гуртожитку. Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС.

За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря. Крім того, рятувальники евакуювали з гуртожитку 76 людей.

Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували – о 01:48. Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.

Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.

Читайте також: