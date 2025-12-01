Студентів 25+ побільшало увосьмеро під час війни: скільки відрахували

Студенти і військовий квиток / © ТСН.ua

Від початку повномасштабної війни в Україні кількість студентів віком понад 25 років зросла майже увосьмеро — від 30 тис. до 230 тис., що свідчить про бажання ухилитися від мобілізації. Вже відраховано 50 тис. студентів, які вступили з порушеннями, але це число не є остаточним.

Про це розповів голова Державної служби якості освіти (ДСЯО) Руслан Гурак, повідомляє ZN.UA.

За словами Гурака, під час повномасштабної війни студентів віком 25+ років різко побільшало: кількість зросла від 30 тис. до 230 тис. І протягом 2022-2025 років цей показник утримується на однаковому рівні з незначними коливаннями.

ДСЯО проаналізувала показники на всіх освітніх рівнях — від фахової передвищої освіти до аспірантури — і встановила, що нетипове зростання кількості студентів почалося саме після лютого 2022 року. Це, за висновками служби, свідчить про те, що частина вступників намагається уникнути мобілізації.

«Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це — недорого», — зазначив Гурак.

Через це, каже він, ухилянти майже не обирають медичні чи юридичні спеціальності.

«По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко», — пояснив голова ДСЯО.

За словами Гурака, внаслідок перевірок відрахували 50 тис. студентів 25+ років, які вступили з порушеннями закону. І ця цифра ще не є остаточною.

Правоохоронні органи вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, затримали деканів і ректорів окремих установ. Державна служба якості освіти подала доповідні записки до Міністерства освіти і науки із пропозицією анулювати ліцензії двох навчальних закладів. Саме МОН, за словами Гурака, готує 20 нових перевірок через виявлені порушення.

«Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася — понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються», — зауважив очільник ДСЯО.

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі освіти денної форми, якщо ця освіта перша та послідовна, і вони раніше не служили. У разі отримання повістки необхідно надати ТЦК документи про звільнення. Мобілізувати можуть, якщо: відстрочку не оформлено, форма навчання заочна/вечірня, освіта друга або більше, або студента відраховано. Також мобілізація можлива у проміжок між отриманням диплома бакалавра і вступом до магістратури. Від листопада студенти отримали можливість подовжувати відстрочку через «Резерв+» або в ЦНАП без візиту до ТЦК. Паперова довідка замінюється електронною.