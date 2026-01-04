Студентів почали масово відраховувати з університетів: що відбувається

Студенти-чоловіки віком 25 років і старші опинилися під особливим контролем держави / © ТСН.ua

В українських вишах почали масово відраховувати студентів за пропуски занять на тлі мобілізації. Причиною цього став різкий наплив чоловіків призовного віку до закладів вищої освіти, багато з яких вступали не заради навчання, а щоб отримати відстрочку від військової служби.

Про це пише видання «Новое время».

За словами народної депутатки Наталії Піпи, 2024 року до передвищих навчальних закладів вступили рекордні 55 581 чоловік призовного віку, а 2025 року цей показник знизився до 24 819, але залишається високим.

У вузах посилили контроль відвідуваності, тому студентів, які не з’являються на парах, відраховують.

«Всіх тих студентів, яких не було на парах — відраховували. І це продовжують робити далі. Це діючий механізм. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто перейшов туди не для навчання, а щоб мати відстрочку, позбавляються цього», — додала Піпа зауваживши, що це не нові механізми відрахування студентів.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні кількість студентів віком понад 25 років зросла майже увосьмеро — від 30 тисяч до 230 тисяч, що свідчить про бажання ухилитися від мобілізації. Вже відраховано 50 тисяч студентів, які вступили з порушеннями, але це число не є остаточним.

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі освіти денної форми, якщо ця освіта перша та послідовна, і вони раніше не служили. У разі отримання повістки необхідно надати ТЦК документи про звільнення.