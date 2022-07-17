Студентка Аграрного університету Білої Церкви закликала українців "прийняти ворога з добром" і капітулювати

Представники навчального закладу звернулися до СБУ та Національної поліції України, аби українку з проросійськими поглядами перевірили правоохоронці.

Студентку-блогерку, яка закликала українців "прийняти ворога з добром" і капітулювати, відрахували з університету.

Про це повідомила адміністрація Білоцерківського НАУ.

Таролога з Черкас на ім'я Ельвіра, яка заявила, що Україна має капітулювати та "прийняти ворога з добром", відрахували з Білоцерківського національного аграрного університету. Там дівчина навчалася на 4-му курсі факультету ветеринарної медицини.

Блогерка-таролог на ім'я Ельвіра

"На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів! Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини. Також адресовано відповідні звернення до Служби безпеки України та Національної поліції України. Для студентства важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів і розпалювання політичних конфліктів", – йдеться в дописі.

У своїх соцмережах дівчина заявила, що вона "не донатить ЗСУ спеціально і не їсть м'ясо, тому що не підтримує вбивства".

"Я не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні: скласти нам зброю і прийняти ворога з добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити освічена людина", – зазначає вона.

Ба більше, дівчина звинуватила ЗСУ у тому, що вони причетні до вбивства українців та бомбардування українських міст. Її слова прокоментувала популярна українська телеведуча Катерина Осадча, а сама Ельвіра закрила профіль у Instagram.

У своїх Instagram-stories телеведуча показала заяву Ельвіри і прокоментувала її.

"Розум втратила?.. Закрило акаунт. Правильно. І, в принципі, можна видалитися з життя країни", – написала Осадча.

Раніше ми розповідали, що бренд Chanel та інші люксові бренди у всьому світі не продають нічого росіянам через розв'язану РФ криваву війну в Україні.

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