В Івано-Франківську дівчина "сушила" єнота у пралці і похвалилася відео в соцмережах

Поліцейські знайшли порушницю і склали на неї протокол за фактом жорстокого поводження з твариною.

В Івано-Франківську під час моніторингу соціальних мереж дільничний офіцер поліції виявив опубліковане відео знущань із єнота. Тварину помістили в центрифугу сушильної машини і увімкнули її на декілька секунд.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції в Івано-Франківській області, авторку відео та власницю єнота оперативно встановили.

На 22-річну мешканку Івано-Франківська поліцейські склали протокол за фактом жорстокого поводження з твариною (ст. 89 КупАП).

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя та здоров’я. Адміністративний протокол направлено до суду для прийняття рішення.

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Єнота правоохоронці відвезли до ветеринарної клініки. Ознак насильницького поводження ветеринар не виявив, зі здоров’ям єнота все гаразд.

Зоозахисники з’ясували, що над твариною знущалася студентка Івано-Франківського юридичного інститут НУ “Одеська юридична академія”. Вона зняла відео знущання над єнотом та опублікувала його в Інстаграм.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі місцеві мешканці випадково випрали кота. Господиня не помітила тварину у пральній машині.

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