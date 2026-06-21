Студентку госпіталізували після переїдання у фастфуді: шокувальна історія

Курячі крильця / © фото: Bene Gusto

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22-річну студентку з Лондона терміново доправили до лікарні після кількох днів сильного болю в животі. Спершу медики прийняли його за апендицит.

Про це пише Daily Star.

Дівчина розповіла, що біль поступово посилювався, і протягом кількох днів вона фактично не могла рухатися. Через критичний стан медики навіть підозрювали розрив апендикса та госпіталізували її для термінового обстеження.

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«Почався біль у нижній частині живота, який наростав і наростав, потім протягом трьох днів я була фактично прикута до ліжка, не могла рухатися. Це був найсильніший біль, який я коли-небудь відчувала у своєму житті. Я не могла ні їсти, ні спати через біль», — розповіла вона.

Після комп’ютерної томографії лікарі встановили, що причиною стану став сильний запор, який, за словами пацієнтки, виник після надмірного споживання курячих крилець із фастфуду.

«Навіть парамедики подумали, що в мене апендицит, тому мене одразу ж відвезли до відділення невідкладної допомоги. Це були просто серйозні проблеми зі шлунком. Мені здавалося, що я сам це накликав», — зазначила вона.

За словами дівчини, вона регулярно замовляла фастфуд, зокрема дуже гострі крильця, що, на думку лікарів, і могло спричинити проблеми з травленням.

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Медики також зазначили, що подібні випадки стають дедалі частішими серед молоді через надмірне споживання жирної та гострої їжі. Після лікування пацієнтці призначили проносні препарати, які допомогли стабілізувати стан.

Пережите змотивувало студентку змінити харчові звички. Вона заявила, що тепер уважніше ставиться до раціону, хоча іноді все ще дозволяє собі фастфуд.

Як ми писали, деякі популярні продукти можуть серйозно шкодити роботі мозку, особливо якщо вживати їх регулярно. Йдеться насамперед про ультраперероблену їжу — фастфуд, снеки, солодощі та продукти з великою кількістю цукру і трансжирів. Вони можуть погіршувати пам’ять, концентрацію та навіть підвищувати ризик депресії. Також негативно впливають солодкі напої та надлишок рафінованих вуглеводів, які викликають різкі стрибки цукру в крові. Натомість фахівці радять обмежити таку їжу й віддавати перевагу збалансованому раціону з натуральних продуктів, щоб підтримувати здоров’я мозку.

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