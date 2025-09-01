ТСН у соціальних мережах

Студенти, що вступали після 25 років, можуть втратити відстрочку: що відомо

У Раді хочуть обмежити зловживання правом відстрочки від мобілізації для студентів.

Мобілізація 2025

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку студентів.

Що він передбачає, розповідає «Судово-юридична газета».

Ініціатор законопроекту 13634-1 — народний депутат від «Слуги народу», член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.

У документі пропонується, що мобілізації не підлягають:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

  • здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

  • докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту» (тобто умовно бакалавр — магістр — аспірант).

Що таке межа розрахункового строку виконання освітньої програми

Це означає, що особа має закінчити навчання (скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо) у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв.

До прикладу, якщо особа вступила на бакалаврат у вересні 2023 року, то їй дається час завершення навчання — червень 2027 року. Якщо ж особу перевели на «п’ятирічний план» через академвідпустку, перездачі чи відрахування-поновлення — після червня 2027 року студент вийде за межі розрахункового строку, і право на відстрочку втратить.

Таким чином право на відстрочку від мобілізації збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми.

Хто ще матиме відстрочку

У разі ухвалення законопроєкту відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони відносяться до таких категорій:

  • наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

  • науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

  • педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Раніше ми писали, чи мобілізують чоловіків 50+.

