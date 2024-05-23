Стукали і мама, і поліція: на Одещині хотіли завадити сексу 10-класника із 12-річною дівчиною

В Одеській області до іспитового терміну засудили учня 10 класу, який займався сексом із 12-річною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

Пара зустрічалась кілька місяців

За даними суду, підлітки познайомились у грудні 2022 року. Від березня до квітня 2023 року школярів почали зустрічатись та займатись сексом.

Одного разу дівчинка навіть втекла з дому до свого хлопця і там пара зайнялась інтимом, проте згодом їх виявили працівники поліції та мати одного із підлітків.

Що сказав підсудний

На суді хлопець провину визнав. Він пояснив, що із своєю ексдівчиною навчався у різних школах. Познайомились вони перед Новим роком та почали зустрічатись. Через певний час дівчина переїхала до села і одного разу він приїхав до неї, де школярка пригостила його домашнім вином. Після цього у них був секс, а він ночував у своєї дівчини, попри те, що його мати була проти.

Школяр зазначив, що вони ще кілька разів зустрічались у селі в дівчини, проте коли про це дізналась мати 12-річної, то була проти. У квітні дівчина посварилась з мамою та приїхала до його помешкання. Там вони зайнялись сексом, проте у двері почала стукати і поліція, і мати малолітньої. Хлопець зазначив, що їм заборонили бачитись, він стверджував, що не хотів кривдити потерпілу і мав до неї почуття.

Мати дівчини була проти стосунків

На суді мати потерпілої зазначила, що у її доньки із підсудним справді була симпатія і школяр не примушував малолітню до сексу. Вона була проти цих стосунків через вік підлітків та зазначила, що після того, як її донька пішла з дому, вона із поліцією знайшла її у квартирі підсудного. Слова матері підтвердила і потерпіла.

Що відомо про родину підсудного і що розповіла його мати

Мати хлопця пояснила, що поки вона сама виховує сина, оскільки її чоловік на війні. Жінка зазначила, що була проти стосунків школяра із дівчиною через їхній вік. Те, що діти мали інтим, її дуже здивувало.

У матеріалах суду вказано, що " згідно наданої суду шкільної характеристики навчається добре, має середній рівень навчальних досягнень, доброзичливий, не агресивний, допомагає батькам. Мати приймає активну участь у вихованні дитини, вітчим хлопця захищає Батьківщину".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав хлопця винним за ч.4 ст.152 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

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