"Стулити пельку і йти далі пішки": скандал із військовим у поїзді "Укрзалізниці" отримав продовження

Скандал із військовим у поїзді "Укрзалізниці" отримав продовження. У компанії передивилися п'ять годин відео з камер у вагоні, де виник конфлікт. Там запевняють, що словесна перепалка трапилась між пасажирами до того, як провідник підійшла перевіряти квитки.

В "Укрзалізниці" стверджують, що працівники помітили засмученого військового вже в тамбурі. Після чого вони кілька разів зупинялись, пробували його заспокоїти та пропонували місце у вагоні першого класу. Що саме засмутило чоловіка, він не повідомляв.

"Наполягати й допитуватись вважали некоректним. Що саме сказали пасажири нашому військовому - ми достеменно не знаємо, хіба що він сам вирішить, що цим варто поділитись. Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило", - пояснили в компанії.

Чоловік був вимушений їхати в тамбурі / Фото: Любов Оліградська

Там додали, що після скандальної історії стюарди та провідники пройдуть тренінги з психологічної допомоги. Однак, як навчити всіх пасажирів чемності, в "Укрзалізниці" не знають.

"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити - то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки", - написав директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський у своєму Facebook.

Військовослужбовець Віктор Якименко / Фото: Любов Оліградська

Нагадаємо, українського військового, який повертався з фронту додому на потязі Інтерсіті Дніпро - Київ, вигнали в тамбур. Два чоловіки, які сиділи поруч із ним, сказали, що він "погано пахне". Військовий був змушений провести в тамбурі сім годин. Інцидент отримав розголос у Мережі, а користувачі вимагали звільнити провідницю.

Фото: Любов Оліградська

Віктор Якименко з донькою / Фото: Любов Оліградська

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