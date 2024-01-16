Створення FPV-дронів вдома: як відбувається процес отримання деталей, збирання й тестування БпЛА

Компанія Victory Drones створила доступний курс для збирання дронів, який не вимагає попереднього досвіду. Наразі понад 200 безпілотників уже передано на тестування до військовослужбовців з метою подальшого використання у своїй роботі.

Про це розповіла волонтерка та операційна менеджерка напрямку FPV Анна Косінова в ефірі "Еспресо".

Всім пропонують долучитися

Як зазначила Косінова, команда Victory Drones створила курс для людей, які не мають досвіду користування паяльником чи інженерної освіти. Процес має такий вигляд:

людина заповнює заявку;

проходить вступну лекцію офлайн;

отримує перевірені компоненти для збирання FPV-дронів, інструкцію та можливість консультуватися з фахівцями.

Вартість першого БпЛА становить приблизно 20 тисяч гривень: 15 000 грн коштує сам безпілотник з батареєю і 5 000 – обладнання.

"Люди або мають кошти, або збирають по своїх друзях, або в соціальних мережах між своїми підписниками і потім звітують. Хочу зазначити, що одна третина наших учасників – це самі військові. Як ми знаємо, часто військовим доводиться самостійно доопрацьовувати те, що їм приходить, відповідно, вони хочуть покращити свої навички", – пояснила Косінова.

Вона визнає, що перший дрон збирається доволі довго через те, що компоненти йдуть переважно з Китаю. Власне виробництво – на етапі налагодження.

"Ми на кожному уроці наголошуємо, що кожен дрон треба спочатку протестувати і це окрема процедура", – підсумувала вона.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту "Народний дрон" – інженерного курсу, який навчає, як зібрати вдома 7-дюймовий FPV-дрон.

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