Створення трибуналу щодо злочинів Росії: Зеленський повідомив деталі діалогів з міністрами семи країн

Україна досягла домовленостей щодо подальшої співпраці в оборонній, енергетичній сферах, а також щодо проєктів відбудови нашої держави та в санкційній сфері.

Президент України Володмир Зеленський зустрівся 28 листопада в Києві з міністрами закордонних справ семи країн Північної Європи: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Швеції, Норвегії, Ісландії.

Про це йшлося у зверненні глави держави.

За словами Зеленського, посадовці обговорювали українські потреби в захисті та відбудові нашої країни.

Президент також подякував їм за спільний візит до України – "дуже важливий саме зараз жест підтримки й солідарності".

Володимир Зеленський повідомив, що досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці як в оборонній сфері, так і в енергетичній. Є угоди й щодо проєктів відбудови України, а також у санкційній сфері.

Він наголосив, що під час діалогів з міністрами країн Північної Європи обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"З кожною з делегацій обговорювали українську формулу миру, дуже детально – можливу участь кожної держави в реалізації пунктів формули. Активно працюємо й для того, щоб створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Працюємо на різних рівнях", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак узяв участь у конференції, що відбулася у Франції, де працюють члени робочої групи з питання створення трибуналу.

Також Зеленський говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Нідерланди надають Україні суттєву допомогу в підготовці трибуналу щодо агресії та у встановленні правди про всіх російських убивць і катів. Україна за це вдячна.

"Почув дуже важливий сигнал від пана прем’єр-міністра Рютте – сигнал щодо наступного року. Підтримка нашої держави лише зростатиме", – сказав президент.

Раніше під час обговорювання питання, чи можна покарати російських пропагандистів у суді, юристка у сфері міжнародного кримінального права Анна Вишнякова згадувала прецедент - геноцид у Руанді.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

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