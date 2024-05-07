В Україні створили окремий рід військ: Кабмін підтримав ініціативу Зеленського

Рустем Умєров назвав це стратегічним кроком для України в умовах загрози, що зростає, з боку Росії.
Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу президента України Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 7 травня.
"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі, – повідомив Умєров.
Рустем Умєров зазначив, що для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
"Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності", – додав Рустем Умєров.
Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що в Україні створять окремий рід військ – Сили безпілотних систем України. Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" розкрив своє бачення щодо цього.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як організувати Сили безпілотних систем - новий окремий рід військ | Інтерв'ю з "Абдулою", 3-тя ОШБр
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