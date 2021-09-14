Створила канал і публікувала світлини: у Сумській області 15-річна дівчина розповсюджувала порнографію

Створила канал і публікувала світлини: у Сумській області 15-річна дівчина розповсюджувала порнографію

Правоохоронці встановили, що до створення та адміністрування каналу причетні інші неповнолітні.

У Сумській області 15-річна дівчина створила канал, де розповсюджувала порнографічні фото. Таку її діяльність викрили правоохоронці і повідомили їй про підозру за фактом розповсюдження дитячої порнографії.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Сумській області.

Дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста Суми та Сумської області з ознаками дитячої порнографії.

Правоохоронці встановили, що до створення та адміністрування каналу причетні інші неповнолітні. Наразі вирішується питання щодо притягнення їх до відповідальності з урахуванням вікових обмежень.

"Діяльність неповнолітніх припинено співробітниками Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно з ювенальною превенцією Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 "Розповсюдження, збут дитячої порнографії" Кримінального кодексу України", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

Нагадаємо, що 38-річного уродженця Луцька засудили за те, що показував порно неповнолітньому хлопцю. Чоловік запросив потерпілого до себе в гості, запропонував випити алкоголь, після чого ввімкнув на телевізорі відео зі сценами сексу.

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