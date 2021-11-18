Створили сторінку в Instagram і знущалися: у Херсонській області однокласники влаштували кібербулінг дівчині

Створили сторінку в Instagram і знущалися: у Херсонській області однокласники влаштували кібербулінг дівчині

Дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми.

Учениця 8 класу однієї зі шкіл Скадовського району у Херсонській області стала жертвою кібербулінгу.

Про це повідомили у поліції області.

Двоє однокласників створили фейкову сторінку дівчинки в Інстаграм. Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними дописами нецензурного характеру та малювали непристойні речі. Потім все це обговорювали у Телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала. Після втручання поліції сторінка була видалена.

Потерпіла сама побачила фейкову сторінку і повідомила матері, яка пішла до школи з’ясовувати ситуацію. В поліцію вже звернулося керівництво навчального закладу. Під час перевірки факт кібербулінгу щодо школярки підтвердився.

Попередньо встановлено, що частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому.

Після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік в поліцію.

Також з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників.

Нагадаємо, у м. Хмельницький покарали вчительку фізкультури школи №7. Викладачка регулярно знущалась із школярів.

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