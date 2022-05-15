"Створити блок Зеленського, а оту всю п*здоту позбирати в одну партію": автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" дав пораду президенту

Олександр Поворознюк, підприємець і комбат добровольчого батальйону, відомий своїм зверненням до Володимира Зеленського, заявив, що після перемоги над Росією президенту слід розпустити Верховну Раду.
Поворознюк переконани, що найправильніше було б запровадити у ВР двопартійність: тих, хто підтримує президента України, і тих, хто ні.
Про це бізнесмен сказав Наталії Мосейчук у шоу "Право на владу".
"Тільки закінчується війна, я думаю, що Володимиру Олександровичу (Зеленському - ред.) треба розігнати Верховну Раду. Партію "Слуга народу", яка дискредитувала себе в обличчі народу – прибрати взагалі. Зробити блок Зеленського, набрати туди порядних, чесних людей. Зайти у Верховну Раду, а це буде мінімум 80%, я впевнений. А оту всю п*здоту позбирати в якусь іншу партію і нехай собі там борються", - заявив Поворознюк.
Бізнесмен виступає за двопартійність у парламенті: ті, хто підтримують президента і ті, хто не підтримують. Поворознюк переконаний, що це буде чесно і справедливо.
"Сьогодні величезні гроші вкладають олігархи, щоб зайти у Верховну раду, щоб у них були свої підконтрольні депутати. А потім буває таке, що не вистачає голосів. І тут іде золота акція, яку треба просто прибрати з теренів української влади. Це все золоті акції – хто більше дасть грошей", - заявив бізнесмен.
Нагадаємо, Олександр Поворознюк розповів чому став палким прихильником Зеленського. За його словами, попри заяви інших політиків, що Зеленський нібито "вкрав ковідні гроші", у пам‘яті українців він залишиться як "президент, який зробив дороги".
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